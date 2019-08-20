Второй глобальный «Марафон ПДД26» стартует на Ставрополье
Начинать размещать свои работы можно с 9 сентября
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Второй широкомасштабный социальный «Марафон ПДД26» стартует на Ставрополье 9 сентября. Любой школьник может снять три коротких ролика с призывом соблюдать ПДД, который нужно опубликовать с хештегом #МарафонПДД26. Можно участвовать в составе групп. Итоги марафона подведут 1 июня в Международный День защиты детей. Победители получат ценные подарки.
В первый раз в социальном проекте приняли участие больше 3 тысяч школьников, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU