Пьяный велосипедист в Изобильненском округе протаранил иномарку
Он упал на землю, бросил свой велосипед и ушел с места ДТП
Изменить размер текста:
19 августа мужчина в селе Московском Изобильненского округа «не увидел» припаркованный автомобиль и вписался в задний бампер «Рено». 41-летний мужчина очевидно был сильно нетрезв. От удара он свалился на землю, получив ушибы и ссадины. Очевидцы позвонили в экстренные службы, а виновник сбежал с места ДТП, бросив свой велосипед, сообщили в ПАСС СК.
ИСТОЧНИК KP.RU