2019-08-20T12:40:15+03:00
Происшествия

Пьяный велосипедист в Изобильненском округе протаранил иномарку

Он упал на землю, бросил свой велосипед и ушел с места ДТП
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

19 августа мужчина в селе Московском Изобильненского округа «не увидел» припаркованный автомобиль и вписался в задний бампер «Рено». 41-летний мужчина очевидно был сильно нетрезв. От удара он свалился на землю, получив ушибы и ссадины. Очевидцы позвонили в экстренные службы, а виновник сбежал с места ДТП, бросив свой велосипед, сообщили в ПАСС СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Всероссийская выставка собак пройдет в Минводах
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
«Ведьму» на Ставрополье посадили на 3 года
10 тысяч жителей Дагестана внезапно остались без света
Свадебный лайфхак: парень из Дагестана приковал наручниками невесту во время бракосочетания
Роскосмос хочет создать центр подготовки астронавтов в СКФО
Пятигорчанина в белой рубашке ищут неделю
Министр экономики Ингушетии хочет уйти с поста спустя два месяца работы
Власти Дагестана будут защищать оскверненное село от туристов
В Невинномысске выделяют землю под гигантский оптово-распределительный центр
Второй глобальный «Марафон ПДД26» стартует на Ставрополье
На Ставрополье стало больше пожилых молодоженов
Дагестанцы не дождались властей и сами сделали дорогу
В 2019 году изменят схему обращения с отходами на Ставрополье
"Чеченский халк" "распускает ноги" в Санкт-Петербурге
Экс-полицейские Пятигорска сделали из женщины сутенёршу
Ставрополь попал в топ-20 по качеству работы коммунальщиков
75-летний ставрополец спонсировал мошенников