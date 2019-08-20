Пьяный велосипедист в Изобильненском округе протаранил иномарку

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-20T12:40:15+03:00

Он упал на землю, бросил свой велосипед и ушел с места ДТП

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19 августа мужчина в селе Московском Изобильненского округа «не увидел» припаркованный автомобиль и вписался в задний бампер «Рено». 41-летний мужчина очевидно был сильно нетрезв. От удара он свалился на землю, получив ушибы и ссадины. Очевидцы позвонили в экстренные службы, а виновник сбежал с места ДТП, бросив свой велосипед, сообщили в ПАСС СК.

ИСТОЧНИК KP.RU