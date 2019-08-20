В Невинномысске выделяют землю под гигантский оптово-распределительный центр
Его стоимость составит 1,62 млрд рублей
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В Невинномысске по распоряжению главы региона Владимира Владимирова будет выделена земля под строительство оптово-распределительного центра. До этого свое согласие на проект подтвердили члены координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории края.
В огромном центре будут храниться товары народного потребления, продукты питания, алкоголь.
Строительство комплекса обойдется в 1,62 млрд рублей. На нем найдут работу 156 человек при минимальной загрузке.
ИСТОЧНИК KP.RU