В Невинномысске выделяют землю под гигантский оптово-распределительный центр

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-20T12:57:03+03:00

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В Невинномысске по распоряжению главы региона Владимира Владимирова будет выделена земля под строительство оптово-распределительного центра. До этого свое согласие на проект подтвердили члены координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории края.

В огромном центре будут храниться товары народного потребления, продукты питания, алкоголь.

Строительство комплекса обойдется в 1,62 млрд рублей. На нем найдут работу 156 человек при минимальной загрузке.

ИСТОЧНИК KP.RU