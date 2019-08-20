2019-08-20T13:50:09+03:00
Общество

Власти Дагестана будут защищать оскверненное село от туристов

Населенный пункт пользуется большой популярностью у путешественников
Антон ШАПОВАЛОВ
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Власти Дагестана будут защищать оскверненное село от туристовВласти Дагестана будут защищать оскверненное село от туристовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Власти Дагестана намерены защитить от туристов старинное село Гамсутль, которое считается заброшенным культурным памятником. Такая инициатива связана с обращениями самих путешественников, опечаленных проделками вандалов. Об этом сообщает начальник агентства по охране культурного наследия Дагестана Заира Мусалова.

- Есть блогеры, которые считают, что нужно запретить экскурсии в село Гамсутль. В этом ауле у нас есть две башни, в отношении которых у нас есть полномочия по охране. Но кроме как на них запретные мероприятия мы проводить не можем, - сказала женщина.

Для того, чтобы культурная ценность аула была признана, надо провести экспертизу. Однако это очень сложно с бюрократической точки зрения. В первую очередь надо поднимать документы по поводу собственников жилья, которые уехали из аула из-за запустения.

- Ещё один важный момент, это ведь село, и там когда-то жили люди и сейчас нужно поднимать документы по поводу собственников, даже если они уехали. Для выяснения необходимости ограничение входа для туристов нужно проводить экспертизу, чтобы оценить культурную ценность этого объекта и пропорционально этому решать необходимо ли консервировать данный объект, - заметила Мусалова.

Ранее сообщалось, что неизвестные люди демонтировали камни с изображением и текстом, которые стояли на входе в один из самых старых домов Гамсутля. Местные жители подняли тревогу, их порыв подхватили медийные блогеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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