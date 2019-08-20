Министр экономики Ингушетии хочет уйти с поста спустя два месяца работы

СЕГОДНЯ 14:21 2019-08-20T14:21:50+03:00

Это уже шестой чиновник, который покинул правительство после прихода нового главы

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Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Ингушетии Тамерлан Вышегуров подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

- Вышегуров решил покинуть пост министра. Во вторник он написал заявление об увольнении по собственному желанию и подал его в правительство, - сказал собеседник агентства.

Пока что заявление не подписано. На должности Вышегуров пробыл чуть больше двух месяцев: его назначили 11 июня этого года. До этого чиновник работал помощником-советником бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова и руководил управлением ФНС России.

Если заявление Вышегурова примут, то это станет шестым увольнением чиновника в структуре регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU