Министр экономики Ингушетии хочет уйти с поста спустя два месяца работы
Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Ингушетии Тамерлан Вышегуров подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.
- Вышегуров решил покинуть пост министра. Во вторник он написал заявление об увольнении по собственному желанию и подал его в правительство, - сказал собеседник агентства.
Пока что заявление не подписано. На должности Вышегуров пробыл чуть больше двух месяцев: его назначили 11 июня этого года. До этого чиновник работал помощником-советником бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова и руководил управлением ФНС России.
Если заявление Вышегурова примут, то это станет шестым увольнением чиновника в структуре регионального правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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