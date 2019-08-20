Пятигорчанина в белой рубашке ищут неделю
Он вышел из дома 14 августа и не возвращался
Фото: Лиза Алерт
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40-летнего мужчину ищут в Пятигорске. Волонтеры из «Лизы Алерт» объявили о пропаже Александра Подколзена, которого не видели дома с 14 августа.
Мужчина ростом 170-175 см, у него светлые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в белую рубашку с рисунком, темные джинсы и черные туфли. Сообщить информацию об Александре можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU