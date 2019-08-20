2019-08-20T14:43:34+03:00
Происшествия

Пятигорчанина в белой рубашке ищут неделю

Он вышел из дома 14 августа и не возвращался
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: Лиза АлертФото: Лиза Алерт
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40-летнего мужчину ищут в Пятигорске. Волонтеры из «Лизы Алерт» объявили о пропаже Александра Подколзена, которого не видели дома с 14 августа.

Мужчина ростом 170-175 см, у него светлые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в белую рубашку с рисунком, темные джинсы и черные туфли. Сообщить информацию об Александре можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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