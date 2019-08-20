2019-08-20T15:03:24+03:00
Общество

Свадебный лайфхак: парень из Дагестана приковал наручниками невесту во время бракосочетания

Хотя девушка, видимо, и не собиралась убегать
Антон ШАПОВАЛОВ
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Парень из Дагестана приковал наручниками невесту во время бракосочетанияПарень из Дагестана приковал наручниками невесту во время бракосочетанияФото: СОЦСЕТИ
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В социальных сетях появился ролик, на котором молодой человек приковывает к себе невесту наручниками. Автор видео называет это «свадебным лайфхаком из Дагестана».

На кадрах виден весь абсурд ситуации. Девушка в узорчатом белом платье и с буком цветом мирно стоит рядом со своим женихом, который тоже одет подобающе. Однако мужчине мало того, что его будущая супруга не пытается вырваться и убежать — он решает играть на опережение. Так жених соединяет себя с девушкой не только узами брака, но и наручниками.

На фоне слышно, как реагирует публика на поступок парня. Развеселившийся народ смеется, но не осуждает жениха. Девушке же по всей видимости слегка неловко: в кадр попадает ее нервная улыбка. Однако она безропотно принимает все, что происходит на свадьбе.

Не все комментаторы оценили поступок жениха.

- Что только не придумают...

- Ерунда какая-то. Мне одному не смешно?

- Когда видишь такое, плохие ассоциации приходят на ум.

Дагестанец приковал жену на свадьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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