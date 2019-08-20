10 тысяч жителей Дагестана внезапно остались без света
Из них 2,5 тысячи - дети
Изменить размер текста:
Больше десяти тысяч жителей и девять социально значимых объектов в Кизилюртовском районе Дагестана остаются пока что без света. Отключение связано с аварией.
Меры предприняты в 11 часов дня. Без света остаются село Гоксув в Хасавюртовском районе и еще два населенных пунктов в Кизилюртовском районе. Без электричества живут две тысячи домов и 10300 человек, из которых 2,5 тысячи - дети.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»