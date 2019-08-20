2019-08-20T15:43:17+03:00
Общество

10 тысяч жителей Дагестана внезапно остались без света

Из них 2,5 тысячи - дети
Антон ШАПОВАЛОВ
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Больше десяти тысяч жителей и девять социально значимых объектов в Кизилюртовском районе Дагестана остаются пока что без света. Отключение связано с аварией.

Меры предприняты в 11 часов дня. Без света остаются село Гоксув в Хасавюртовском районе и еще два населенных пунктов в Кизилюртовском районе. Без электричества живут две тысячи домов и 10300 человек, из которых 2,5 тысячи - дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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