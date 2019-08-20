10 тысяч жителей Дагестана внезапно остались без света

СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-20T15:43:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Больше десяти тысяч жителей и девять социально значимых объектов в Кизилюртовском районе Дагестана остаются пока что без света. Отключение связано с аварией.

Меры предприняты в 11 часов дня. Без света остаются село Гоксув в Хасавюртовском районе и еще два населенных пунктов в Кизилюртовском районе. Без электричества живут две тысячи домов и 10300 человек, из которых 2,5 тысячи - дети.

ИСТОЧНИК KP.RU