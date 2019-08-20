2019-08-20T16:18:17+03:00
Происшествия

«Ведьму» на Ставрополье посадили на 3 года

Она своими «магическими способностями» вытянула 2 млн у впечатлительных старушек
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье 3 года в колонии общего режима проведет мошенница из Волгоградской области. Она «специализировалась» на пожилых людях, которые в общей сумме передали ей больше 2 млн рублей.

С мая 2017 по январь 2018 Оксана Кисилева подходила на улице к пожилым женщинам и утверждала, что на них наложена порча. Способ от нее избавиться - отдать деньги и украшения. Потерпевшие отдавали Кисилевой все. Последнюю 80-летнюю старушку от мошенницы спас сотрудник банка. Пенсионерка поделилась с ним причиной, по которой снимает 280 тысяч рублей со счета. Тот вызвал полицию, а «ведьму» задержали возле банка, сообщает прокуратура СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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