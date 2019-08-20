На ставропольского начальника РЖД заведено уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:47 2019-08-20T16:47:53+03:00

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В превышении полномочий подозревается начальник эксплуатационного вагонного депо РЖД на Ставрополье, пишет Newstrcaker. Следствие полагает, что в 2017 году он на рабочем месте подписал акты фиктивно выполненных работ на станции «Невинномысская». Никакого ремонта станция не увидела, но 145 тысяч рублей ушли непонятно куда.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Южное следственное управление на транспорте СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU