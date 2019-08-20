На Ставрополье застройщики начали работу с эскроу-счетами
25 объектов уже строятся с использованием этого механизма
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Ставрополье переходит на проектное финансирование строительства. 25 объектов в регионе уже работают с эскроу-счетами.
Напомним, новый механизм позволяет обеспечить безопасность дольщиков. Деньги покупателей замораживаются на специальном счете в банке и застройщик получает их только когда строительство будет завершено.
Начальник управления СК по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко подчеркнул, что деньги перечисляются только после регистрации ДДУ.
ИСТОЧНИК KP.RU