На Ставрополье застройщики начали работу с эскроу-счетами

СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-20T17:29:47+03:00

25 объектов уже строятся с использованием этого механизма

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Ставрополье переходит на проектное финансирование строительства. 25 объектов в регионе уже работают с эскроу-счетами.

Напомним, новый механизм позволяет обеспечить безопасность дольщиков. Деньги покупателей замораживаются на специальном счете в банке и застройщик получает их только когда строительство будет завершено.

Начальник управления СК по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко подчеркнул, что деньги перечисляются только после регистрации ДДУ.

ИСТОЧНИК KP.RU