Водопровод для 7 тысяч ставропольцев построят в 2024 году

СЕГОДНЯ 17:45 2019-08-20T17:45:06+03:00

Он будет питать 8 населенных пунктов

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7 тысяч ставропольцев в 8 населенных пунктах получат чистую воду после постройки водопровода «Восточный».

Пригодную для питья воду получат жители поселков: Виноградный, Присадовый, Ударный, Встречный, Светлый, Крутобалковский, Карамалиновский и хутор Мокрая Балка.

Протяженность водопровода, который планируют построить до 2024 года, составит 36 километров

Вода будет поступать из местного водохранилища.

ИСТОЧНИК KP.RU