Водопровод для 7 тысяч ставропольцев построят в 2024 году
Он будет питать 8 населенных пунктов
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7 тысяч ставропольцев в 8 населенных пунктах получат чистую воду после постройки водопровода «Восточный».
Пригодную для питья воду получат жители поселков: Виноградный, Присадовый, Ударный, Встречный, Светлый, Крутобалковский, Карамалиновский и хутор Мокрая Балка.
Протяженность водопровода, который планируют построить до 2024 года, составит 36 километров
Вода будет поступать из местного водохранилища.
ИСТОЧНИК KP.RU