Стриженного налысо мужчину ищут на Ставрополье

СЕГОДНЯ 17:54 2019-08-20T17:54:45+03:00

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Следователи просят у ставропольцев помощи в розыске пропавшего мужчины в Вологодской области. 40-летний Игнатьев Александр ушел из дома в городе Вытегра год назад и до сих пор не возвращался.

Мужчина высокого роста, стрижен налысо, плотного телосложения.

С подробностями о судьбе Игнатьева просят обращаться по телефонам: 8(81746)2-32-12, 2-32-13, 8-921-532-98-58, или на короткие номера 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU