Стриженного налысо мужчину ищут на Ставрополье
Он пропал 17 августа 2018 года
Фото: пресс-служба СУ СКР по СК
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Следователи просят у ставропольцев помощи в розыске пропавшего мужчины в Вологодской области. 40-летний Игнатьев Александр ушел из дома в городе Вытегра год назад и до сих пор не возвращался.
Мужчина высокого роста, стрижен налысо, плотного телосложения.
С подробностями о судьбе Игнатьева просят обращаться по телефонам: 8(81746)2-32-12, 2-32-13, 8-921-532-98-58, или на короткие номера 02 (102).
ИСТОЧНИК KP.RU