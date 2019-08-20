2019-08-20T17:54:45+03:00
Происшествия

Стриженного налысо мужчину ищут на Ставрополье

Он пропал 17 августа 2018 года
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по СКФото: пресс-служба СУ СКР по СК
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Следователи просят у ставропольцев помощи в розыске пропавшего мужчины в Вологодской области. 40-летний Игнатьев Александр ушел из дома в городе Вытегра год назад и до сих пор не возвращался.

Мужчина высокого роста, стрижен налысо, плотного телосложения.

С подробностями о судьбе Игнатьева просят обращаться по телефонам: 8(81746)2-32-12, 2-32-13, 8-921-532-98-58, или на короткие номера 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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