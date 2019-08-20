2019-08-20T19:02:45+03:00
Общество

Ессентуки в рейтинге самых тихих городов России

Курорт занял 6 место среди 200 российских городов
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: администрация ЕссентуковФото: администрация Ессентуков
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Каждое лето аналитики портала недвижимости Domofond.ru подсчитывают самые тихие и громкие города. В основу рейтинга лег опрос более 90 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом средняя оценка уровня тишины в российских городах не изменилась и составила 6,6 балла из 10 возможных.

Респондентам было предложено оценить утверждение: «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10. Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины.

Самыми тихими и комфортными для проживания оказались небольшие города северо-запада и юга России. Рейтинг возглавил Гурьевск (Калининградская область) с оценкой в 8,4 балла. Ессентуки оказались на 6 месте, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 8 позиций (7,6 балла). Южные регионы России заняли семь строчек в первой десятке рейтинга.

А вот где наиболее шумно, так это в Сибири. Самый низкий показатель в рейтинге – у Киселевска (Кемеровская область) Замыкают десятку аутсайдеров такие города, как Волжский (Волгоградская область), Якутск (Якутия), а также Лобня и Клин (Московская область) с одинаковой оценкой в 5,5 балла. Жители этих городов, в частности, недовольны тем, что через города проходит много машин, в том числе большегрузов, а дома расположены слишком близко к проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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