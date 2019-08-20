"Синтоловый качек" бесплатно отдает свои "картофаны"
Терешин записал новый бессмысленный ролик
Фото: личная страница героя публикации в соцсети
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Фрик из Пятигорска с распухшими от синтоловых инъекций руками записал новое бессмысленное видео для своих подписчиков. В кадре Кирилл сидит на лавочке и снимает себя крупным планом.
- Кому нужно насытиться на ужин, отдаю даром свои "картофаны". Год будете без голода. Вам этой "пищей" насытиться на всю жизнь, - говорит Терешин, поигрывая синтоловыми бицепсами.
"Синтоловый качек" отдает свои "картофаны".
ИСТОЧНИК KP.RU
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