2019-08-20T19:24:28+03:00
Общество

"Синтоловый качек" бесплатно отдает свои "картофаны"

Терешин записал новый бессмысленный ролик
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: личная страница героя публикации в соцсетиФото: личная страница героя публикации в соцсети
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Фрик из Пятигорска с распухшими от синтоловых инъекций руками записал новое бессмысленное видео для своих подписчиков. В кадре Кирилл сидит на лавочке и снимает себя крупным планом.

- Кому нужно насытиться на ужин, отдаю даром свои "картофаны". Год будете без голода. Вам этой "пищей" насытиться на всю жизнь, - говорит Терешин, поигрывая синтоловыми бицепсами.

"Синтоловый качек" отдает свои "картофаны".

ИСТОЧНИК KP.RU

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