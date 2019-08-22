«Диванный эксперт» из Чечни призывал взрывать христианские храмы и поплатился
В Чечне осудили «диванного эксперта», призывавшего людей совершать нападения на христианские храмы и убивать полицейских. Свою позицию экстремист решил выразить после нападения на храм Михаила Архангела в мае 2018 года в Грозном.
— Житель Ачхой-Мартановского района, Пасаев М. поддержал действия террористов и посредством публикаций активно убеждал интернет-пользователей в том, что подобная деятельность оправдана. Более того, он призывал точно так же совершать теракты в храмах и нападать на сотрудников правоохранительных органов, — сообщили «КП - Северный Кавказ» источники в правоохранительных органах.
Против экстремиста возбудили уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности». И на днях Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил чеченца к 2,5 годам лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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