«Диванный эксперт» из Чечни призывал взрывать христианские храмы и поплатился

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-22T12:16:59+03:00

Экстремист призывал нападать на христианские храмы по примеру атаки на церковь Михаила Архангела в Грозном. Фото: Елена Афонина/ТАСС

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В Чечне осудили «диванного эксперта», призывавшего людей совершать нападения на христианские храмы и убивать полицейских. Свою позицию экстремист решил выразить после нападения на храм Михаила Архангела в мае 2018 года в Грозном.

— Житель Ачхой-Мартановского района, Пасаев М. поддержал действия террористов и посредством публикаций активно убеждал интернет-пользователей в том, что подобная деятельность оправдана. Более того, он призывал точно так же совершать теракты в храмах и нападать на сотрудников правоохранительных органов, — сообщили «КП - Северный Кавказ» источники в правоохранительных органах.

Против экстремиста возбудили уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности». И на днях Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил чеченца к 2,5 годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU