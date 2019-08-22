2019-08-22T15:08:06+03:00
Происшествия

Появилось видео взрыва на автозаправке в Чечне

Спасатели успели предупредить людей и увести с места происшествия
Андрей ЗОБОВ
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Фото: видео с места событийФото: видео с места событийФото: Социальные сети
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Чудовищный взрыв произошёл на газовой автозаправке в Сунженском районе Чечни. Стена пламени поднялась на 60 метров в воздух. Но прибывшим на место спасателям удалось предупредить трагедию и увести с места происшествия людей.

Чудовищный взрыв на АЗС в Чечне.

— Информацию о пожаре наши специалисты получили в 10:10. На место сразу направили четыре машины, чуть позже подъехала пятая. Понимая, что избежать взрыва не удастся, наши специалисты отвели людей на безопасное расстояние. В результате никто не пострадал, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по Чеченской Республике.

Последствия взрыва на АЗС в Чечне.Видео: ГУ МЧС по Чеченской Республике

После взрыва огонь перекинулся на два ближайший строения и машину. Их спасатели быстро потушили. Возгорание на самой АЗС также полностью ликвидировано. Ну а чудовищный столб пламени попал на видео.

Последствия взрыва. Фото: ГУ МЧС по Чеченской Республике

Последствия взрыва. Фото: ГУ МЧС по Чеченской Республике

ИСТОЧНИК KP.RU

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