2019-08-22T13:30:41+03:00
Общество

Видео: дагестанский кавээнщик предлагает актеру Джейсону Стэтхэму побыть собакой

Омар Алибутаев передал американцу #носчеллендж
Антон ШАПОВАЛОВ
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Дагестанский кавээнщик предлагает актеру Джейсону Стэтхэму сыграть собакуДагестанский кавээнщик предлагает актеру Джейсону Стэтхэму сыграть собакуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Известный кавээнщик из Дагестана Омар Алибутаев запустил в Instagram необычный челлендж, который заставляет людей побыть на месте собаки. Для этого надо повторить песий трюк - съесть с носа печенье.

У животных это получается очень здорово. Так, все попавшие в ролик собаки выполнили трюк успешно. Но юмористу из Дагестана пришлось серьезно постараться, пока и ему ни удалось с трудом закинуть в рот кубик шоколада. Правда, собаки съедали на лету несколько наложенных друг на друга печений, а Алибутаев - только одну ячейку.

Дагестанский комик назвал это испытание очень просто - #носчеллендж. Кроме своих друзей, молодой человек передал эстафету культовому американскому актеру Джейсону Стэтхэму. Посмотрим, ответит ли артист кавээнщику. До этого Стэтхэм поучаствовал в челлендже от казахстанского борца смешанных единоборств, суть которого заключалась в том, чтобы сбить крышку с бутылки.

Дагестанский кавээнщик передает #носчеллендж Джейсену Стэтхэму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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