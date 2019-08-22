На Ставрополье торговец оформил женщине покупку на 126 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:49 2019-08-22T14:49:40+03:00

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Женщина в Железноводске сообщила в полицию, что с ее банковской карты исчезли деньги.

Накануне к ней в дом пришел 27-летний парень, который предложил ей купит газовый сигнализатор и газовый электромагнитный клапан.

Потерпевшая оплатила покупку на 15 тыс рублей на месте через переносной терминал. А позднее обнаружила, что оставшиеся деньги тоже исчезли.

Торговца доставили в полицию, где он принялся жаловаться на свою нелегкую работу. Его зарплата складывается из количества проданного, поэтому он оформил покупку женщине на 111 тыс рублей. Сумма ущерба составила 126 тыс рублей. Деньги женщине вернули. А продавца ждет суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU