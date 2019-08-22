На Ставрополье стали меньше делать машин, больше — лекарств
На Ставрополье индекс промышленного производства в 2019 году составил 98,2% от прошлогодних результатов.
Добыча полезных ископаемых увеличилась на 4,5%, обрабатывающее производство — на 1,6%.
В 1,5 раза выросло производство по обработке древесины и производству изделий из дерева, резиновых и пластмассовых изделий стали выпускать в 1,4 раза больше, лекарств — в 1,2.
Зато в 3 раза сократилось производство машин, прицепов и полупрцепов, одежды тоже стало меньше изготавливаться в 2,2 раза, сокращение на металлургическом производство произошло в 1,6 раза.
Зато продавать край стал больше на 4,8%, выручив 223, 4 млрд рублей в 2019 году, сообщают в Северо-Кавказстате.
ИСТОЧНИК KP.RU