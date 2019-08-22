2019-08-22T15:04:39+03:00
Экономика

На Ставрополье стали меньше делать машин, больше — лекарств

За 2019 год регион продал товаров промышленного производства на 223 млрд рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье индекс промышленного производства в 2019 году составил 98,2% от прошлогодних результатов.

Добыча полезных ископаемых увеличилась на 4,5%, обрабатывающее производство — на 1,6%.

В 1,5 раза выросло производство по обработке древесины и производству изделий из дерева, резиновых и пластмассовых изделий стали выпускать в 1,4 раза больше, лекарств — в 1,2.

Зато в 3 раза сократилось производство машин, прицепов и полупрцепов, одежды тоже стало меньше изготавливаться в 2,2 раза, сокращение на металлургическом производство произошло в 1,6 раза.

Зато продавать край стал больше на 4,8%, выручив 223, 4 млрд рублей в 2019 году, сообщают в Северо-Кавказстате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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