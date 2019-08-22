В Кисловодске машину изменника расписала обозленная женщина

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-22T15:52:01+03:00

Теперь весь двор в курсе, кто ездит на внедорожнике

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В соцсетях появилась фотография расписанного из мести краской внедорожника в Кисловодске. Судя по надписи, можно подумать на обманутую женщину, которой изменил любимый. Потому как с одной стороны на машине написано: «Я тебя любила». А с другого бока красуется риторический вопрос, стоила ли того другая женщина.

Нашлись среди обсуждающих инцидент те, кто поддержал женщину и те, кто пожалел владельца автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU