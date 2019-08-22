Отделения организации «Дети войны» открылись в 3 районах Ставрополя
В городе проживает 22 952 человека из этой категории
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Теперь в каждом районе Ставрополя работают отделения организации «Дети войны». Только за август прибавилось 340 участников. Отделения расположились в помещениях Советов ветеранов.
В краевой столице живет 22 952 человека из категории детей войны. В нашем регионе это граждане, которые получают социальную поддержку: единовременную выплату 5 тысяч рублей. Выплату получили уже 97% детей войны.
ИСТОЧНИК KP.RU