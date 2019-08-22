Поиски пропавшего в горах Северного Кавказа редкого хищника прекращены

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-22T16:15:57+03:00

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Пропавшего этой зимой в горах Северного Кавказа переднеазиатского леопарда по кличке "Эльбрус" попытались отыскать снова. Датчик с ошейника все это время показывал одно и то же местонахождение у границы России и Южной Осетии, где из-за глубокой залежи снега нельзя было понять, погиб краснокнижный кавказский барс или сорвал с себя ошейник.

Предполагалось, что теперь, когда лед оттаял, все прояснится. Но как говорят в Центре сохранения и защиты природы Северного Кавказа, за несколько недель опасной работы в труднодоступной местности пробиться к источнику спутникового сигнала и узнать о судьбе редкой кошки так и не удалось. Операция по поиску "Эльбруса" поэтому прекращена на время. Самца теперь считают пропавшим без вести.

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Кавказский барс записан в Красной книге "вымирающим видом" [фото]

ИСТОЧНИК KP.RU