2019-02-15T14:07:58+03:00
Общество

В горах Северного Кавказа потеряли редкого леопарда по кличке "Эльбрус"

Кавказский барс записан в Красной книге "вымирающим видом" [фото]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Переднеазиатский леопард считается гордостью Северной Осетии. Фото: Центр природы КавказаПереднеазиатский леопард считается гордостью Северной Осетии. Фото: Центр природы Кавказа
Изменить размер текста:

В горах Северной Осетии пропал переднеазиатский леопард по кличке "Эльбрус". Уже больше месяца спутниковый ошейник самца показывает одно местоположение у границы России и Южной Осетии в высокогорье.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Центре сохранения и защиты природы Северного Кавказа, там очень глубокие залежи снега, а значит, судьба Эльбруса станет известна только весной.

- Самцы много эмигрируют. Сигнал спутникового ошейника Эльбруса указывает на район с высоким снежным покровом с декабря. Туда не добраться даже сотрудникам МЧС. Остается ждать оттепели, - рассказала заместитель генерального директора по природоохранной деятельности Наталья Вавилова. - Возможно, леопард просто снял ошейник. Такое уже было в 2016 году с леопардом по кличке Ахун. За животным мы потом следили по фотоловушкам и новостям от местных жителей.

Представитель Центра добавляет, что во избежание таких случаев ученые занимаются усилением научного контроля и развивают все виды мониторинга. Уже заключили соглашение с зоопарком Москвы и одним из информационно-аналитических центров. В дальнейшем зоологи рассчитывают на сотрудничество с МЧС и МВД России, а также со структурами приграничных регионов.

- Один из леопардов, был случай, убежал на территорию Абхазии и попал в медвежий капкан. Подобные неприятности хочется исключить, - добавила Вавилова.

Эта кошка, напомним, остается одной из крупнейших среди леопардов. Длина тела превышает 1,7 метров, а хвоста - метр. В холке особь достигает до 80 см.

Эти кошки признаются настоящими гигантами среди других леопардов. Фото: Центр природы Кавказа

Эти кошки признаются настоящими гигантами среди других леопардов. Фото: Центр природы Кавказа

Второе название переднеазиатского леопарда - кавказский барс. Сотни лет они обитали на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии. Но сегодня в горах Кавказа их почти не встретишь, а в Красной книге вид подписали "вымирающим".

Сегодня вид считают вымирающим. Фото: Центр природы Кавказа

Сегодня вид считают вымирающим. Фото: Центр природы Кавказа

Сегодня ученые стараются приумножить популяцию и не оставляют надежды на распространение леопарда в Северной Осетии. Совсем недавно зоологов обнадежила запись с камер наблюдения в республиканском заповеднике, где засветилась красотка по кличке "Волна", выпущенная летом с другой самкой.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Учёные поделились уникальными кадрами охоты кавказского барса в Северной Осетии

Дикие кошки, ставшие символом республики, почти полностью вымерли [фото, видео]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ради ручной пумы супруги из Москвы отправились в путешествие на Северный Кавказ

Хищница по имени Ирма впервые окунулась в родную стихию гор [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Минводах пьяный водитель устроил два ДТП, пытаясь удрать от полиции
В аварии с "Приорой" на Ставрополье погиб пешеход
Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с АО «Арнест»
В Ставрополе выберут "Женщину года"
Больше миллиарда потратят на развитие самого отдаленного района в Северной Осетии
Ессентучане привезли 7 золотых медалей из Москвы
В Невинномысске построят высокотехнологичный распределительный центр минеральных удобрений
На Ставрополье полицейский систематически покрывал нарушителей за взятки
Во Владикавказе арестован вымогатель из Сочи
Ставропольские автоиснпекторы начнут тайную охоту на лихачей
"Россети" построит новые энергообъекты на Ставрополье
Суд оставил под стражей сенатора Дерева от Карачаево-Черкесии
Ставрополье попало в десятку лучших хозяйств России по производству зерновых
В КБР задержаны семь грузовиков с нелегальным спиртом
В Ингушетии сгорел огромный "Строймаркет"
Московские коллекторы заплатили штраф в 100 тысяч за угрозы ставропольцу
Первый вопрос на Российском инвестиционном форуме - про ТЭК Дагестана