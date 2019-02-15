В горах Северного Кавказа потеряли редкого леопарда по кличке "Эльбрус"

В горах Северной Осетии пропал переднеазиатский леопард по кличке "Эльбрус". Уже больше месяца спутниковый ошейник самца показывает одно местоположение у границы России и Южной Осетии в высокогорье.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Центре сохранения и защиты природы Северного Кавказа, там очень глубокие залежи снега, а значит, судьба Эльбруса станет известна только весной.

- Самцы много эмигрируют. Сигнал спутникового ошейника Эльбруса указывает на район с высоким снежным покровом с декабря. Туда не добраться даже сотрудникам МЧС. Остается ждать оттепели, - рассказала заместитель генерального директора по природоохранной деятельности Наталья Вавилова. - Возможно, леопард просто снял ошейник. Такое уже было в 2016 году с леопардом по кличке Ахун. За животным мы потом следили по фотоловушкам и новостям от местных жителей.

Представитель Центра добавляет, что во избежание таких случаев ученые занимаются усилением научного контроля и развивают все виды мониторинга. Уже заключили соглашение с зоопарком Москвы и одним из информационно-аналитических центров. В дальнейшем зоологи рассчитывают на сотрудничество с МЧС и МВД России, а также со структурами приграничных регионов.

- Один из леопардов, был случай, убежал на территорию Абхазии и попал в медвежий капкан. Подобные неприятности хочется исключить, - добавила Вавилова.

Эта кошка, напомним, остается одной из крупнейших среди леопардов. Длина тела превышает 1,7 метров, а хвоста - метр. В холке особь достигает до 80 см.

Эти кошки признаются настоящими гигантами среди других леопардов. Фото: Центр природы Кавказа

Второе название переднеазиатского леопарда - кавказский барс. Сотни лет они обитали на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии. Но сегодня в горах Кавказа их почти не встретишь, а в Красной книге вид подписали "вымирающим".

Сегодня вид считают вымирающим. Фото: Центр природы Кавказа

Сегодня ученые стараются приумножить популяцию и не оставляют надежды на распространение леопарда в Северной Осетии. Совсем недавно зоологов обнадежила запись с камер наблюдения в республиканском заповеднике, где засветилась красотка по кличке "Волна", выпущенная летом с другой самкой.

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