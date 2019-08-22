Видео: в зрелищном флешмобе ко Дню флага поучаствовал Ставрополь
К нему присоединились еще два города
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На Владимирской площади в Ставрополе устроили красивый флешмоб в честь Дня флага. Около музея «Россия — Моя история» было растянуто огромное синее полотно. На видео его сняли с квадрокоптера. Десятки людей держали ткань и создавали руками красивые волны. А стоящие рядом распыляли в воздух краску (белую, красную и синюю) из баллончиков.
К флешмобу присоединились и соседи - Краснодар и Ростове-на-Дону - с недостающими цветами флага. На одном из кадров ролика соединили все три цвета.
Видео: ivanov.yuriy_usi
Красивый флешмоб к Дню флага из 3 городов страны.
ИСТОЧНИК KP.RU