Видео: в зрелищном флешмобе ко Дню флага поучаствовал Ставрополь

СЕГОДНЯ 16:28 2019-08-22T16:28:46+03:00

К нему присоединились еще два города

Изменить размер текста: A A

На Владимирской площади в Ставрополе устроили красивый флешмоб в честь Дня флага. Около музея «Россия — Моя история» было растянуто огромное синее полотно. На видео его сняли с квадрокоптера. Десятки людей держали ткань и создавали руками красивые волны. А стоящие рядом распыляли в воздух краску (белую, красную и синюю) из баллончиков.

К флешмобу присоединились и соседи - Краснодар и Ростове-на-Дону - с недостающими цветами флага. На одном из кадров ролика соединили все три цвета.

Видео: ivanov.yuriy_usi

Красивый флешмоб к Дню флага из 3 городов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU