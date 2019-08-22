2019-08-22T16:28:46+03:00
Общество

Видео: в зрелищном флешмобе ко Дню флага поучаствовал Ставрополь

К нему присоединились еще два города
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Владимирской площади в Ставрополе устроили красивый флешмоб в честь Дня флага. Около музея «Россия — Моя история» было растянуто огромное синее полотно. На видео его сняли с квадрокоптера. Десятки людей держали ткань и создавали руками красивые волны. А стоящие рядом распыляли в воздух краску (белую, красную и синюю) из баллончиков.

К флешмобу присоединились и соседи - Краснодар и Ростове-на-Дону - с недостающими цветами флага. На одном из кадров ролика соединили все три цвета.

Видео: ivanov.yuriy_usi

Красивый флешмоб к Дню флага из 3 городов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«За гранью»: ставрополец представит свой проект в Крыму
Мария Захарова танцует лезгинку на «Машуке»
«Отдам босоножки 36 размера за маленькую шоколадку»: в соцсетях Ставрополя люди вернулись к натуральному обмену
Врио главы Ингушетии принял шестое добровольное увольнение чиновника
Поиски пропавшего в горах Северного Кавказа редкого хищника прекращены
Отделения организации «Дети войны» открылись в 3 районах Ставрополя
В Кисловодске машину изменника расписала обозленная женщина
На Ставрополье стали меньше делать машин, больше — лекарств
Нурмагомедов заработает рекордные деньги на поединке с Дастином Порье
На Ставрополье торговец оформил женщине покупку на 126 тысяч рублей
Жалобу на рекламу презервативов подала в ФАС филолог-феминистка из Ставрополя
Видео: дагестанский кавээнщик предлагает актеру Джейсону Стэтхэму побыть собакой
Появилось видео взрыва на автозаправке в Чечне