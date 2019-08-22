Врио главы Ингушетии принял шестое добровольное увольнение чиновника

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-22T16:34:55+03:00

На этот раз ушел министр экономики

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Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал заявление об увольнении министра экономики, промышленности, торговли и туризма Тамерлана Вышегурова. Чиновник написал его сам, передает пресс-служба правительства республики.

- Калиматов принял отставку Вышегурова. Указ об освобождении его от должности министра подписан, - сказано в сообщении ведомства.

Отметим, что экс-министр занял должность два месяца назад, сменив Умалата Торшхоева. До этого он работал помощником-советником Юнус-Бека Евкурова, который не так давно ушел с поста главы Ингушетии.

После назначения Калиматова на руководящую должность, после совещания 11 июля, уволился первый вице-премьер Багаудин Оздоев. Через пару дней ушел министр финансов и брат-близнец Оздоева Юсуп Костоев.

В начале августа постпред Ингушетии при президенте России Алихан Цечочев пишет заявление об увольнении, потому что перешел на работу в федеральное министерство по делам Северного Кавказа. В ведомстве он занимает должность советника руководителя. Следом ушел 56-летний секретарь Совета безопасности и бывший начальник ОВД Сунженского района Ахмед Дзейтов.

ИСТОЧНИК KP.RU