«Отдам босоножки 36 размера за маленькую шоколадку»: в соцсетях Ставрополя люди вернулись к натуральному обмену
В соцсетях существует группа взаимопомощи в Ставрополе, в которой люди публикуют фотографии товаров, которые они не продают, а обменивают на другие товары. «КП-Ставрополь» подобрала 5 самых интересных предложений.
№ 1. Девушка предлагает к обмену 4-сантиметровый позолоченный ключ из серебра и жемчужную подвеску. За первое украшение она просит литровую бутылку подсолнечно-оливкового масла определенных марок, а за второе — килограмм сахара.
№ 2. За 4 пачки корма отдается три мотка голубой пряжи.
№ 3. Подгоревший утюг идет за килограмм бананов. Хозяин пояснил, что техника новая, но что-то подгорело, а оттереть не удалось.
№ 4. Чесалка для кошки меняется на один чупа-чупс.
№ 5. Скромная подпись: «Босоножки, 36 размер. Отдам за маленькую шоколадку».
ИСТОЧНИК KP.RU