«Отдам босоножки 36 размера за маленькую шоколадку»: в соцсетях Ставрополя люди вернулись к натуральному обмену

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-22T17:28:27+03:00

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В соцсетях существует группа взаимопомощи в Ставрополе, в которой люди публикуют фотографии товаров, которые они не продают, а обменивают на другие товары. «КП-Ставрополь» подобрала 5 самых интересных предложений.

№ 1. Девушка предлагает к обмену 4-сантиметровый позолоченный ключ из серебра и жемчужную подвеску. За первое украшение она просит литровую бутылку подсолнечно-оливкового масла определенных марок, а за второе — килограмм сахара.

№ 2. За 4 пачки корма отдается три мотка голубой пряжи.

№ 3. Подгоревший утюг идет за килограмм бананов. Хозяин пояснил, что техника новая, но что-то подгорело, а оттереть не удалось.

№ 4. Чесалка для кошки меняется на один чупа-чупс.

№ 5. Скромная подпись: «Босоножки, 36 размер. Отдам за маленькую шоколадку».

ИСТОЧНИК KP.RU