Мария Захарова танцует лезгинку на «Машуке»
Российскому политику преподали урок кавказского танца
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На Ставрополье представитель МИД РФ Мария Захарова пришла на мастер-класс по лезгинке на форуме «Машук». Знаменитый политик заглянула в шатер, и, немного понаблюдав за зажигательными танцами, сама пустилась в пляс. Несколько машуковцев не упустили возможность станцевать с известной персоной.
Захарова покинула шатер, но обещала еще раз вернуться на «Машук», подтянув свои умения, пишет «Победа 26».
Видео: Евгений Кайбе
Мария Захарова танцует лезгинку на "Машуке".
ИСТОЧНИК KP.RU