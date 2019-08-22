"Конкуренции, кроме трех человек, нет": "Синтоловый качок" назвал звезд, популярнее него
Кирилл Терешин обожает проводить предсонные стримы и анализировать день вместе со своими подписчиками. На этот раз фрик решил порассуждать о том, кто в российском шоу-бизнесе может быть популярнее него.
На такую тему "Синтолового качка" подтолкнуло провокационное утверждение одного из зрителей:
- "Монгол популярнее тебя стал", - прочитал, чамкая и хлюпая чаем, Терешин. - Ребят, запомните, популярнее меня, кроме Ольги Бузовой, Егора Крида и Тимати, не будет. Зовите Монгола на улицу в Москве - все будут ко мне подходить. Я вам уже не раз это показывал.
"Синтоловый качок" рассказывает, кто популярнее его.
Кроме этого, синтольщик, у которого в Instagram суммарно с трех аккаунтов не больше 700 тысяч подписчиков, поставил себя выше блогеров-миллионников.
- Я по статусу на третьем месте. Хоть у меня не так много подписчиков, все ко мне подходят, - заключил Терешин.
Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета
ИСТОЧНИК KP.RU
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