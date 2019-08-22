«Хотела кису — получишь срок»: за кражу кошки возбудили уголовное дело против жительницы КЧР
В среду сотрудники МВД России по Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело против 22-летней жительницы станицы Зеленчукской. Как уверяют следователи, она украла породистую кошку.
- О преступлении в полицию 24 июля 2019 года сообщил 37-летний житель станицы Кардоникская. Мужчина сообщил полицейским, что неустановленное лицо совершило кражу принадлежащей ему кошки породы «британская вислоухая», чья стоимость составляет три тысячи рублей, - сказано в сообщении ведомства.
Сотрудники МВД нашли украденную кошку у подозреваемой. Животное отдали хозяину, а девушку отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU
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