«Хотела кису — получишь срок»: за кражу кошки возбудили уголовное дело против жительницы КЧР

СЕГОДНЯ 19:33 2019-08-22T19:33:17+03:00

За кражу кошки возбудили уголовное дело против жительницы КЧР Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас она под подпиской о невыезде

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В среду сотрудники МВД России по Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело против 22-летней жительницы станицы Зеленчукской. Как уверяют следователи, она украла породистую кошку.

- О преступлении в полицию 24 июля 2019 года сообщил 37-летний житель станицы Кардоникская. Мужчина сообщил полицейским, что неустановленное лицо совершило кражу принадлежащей ему кошки породы «британская вислоухая», чья стоимость составляет три тысячи рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники МВД нашли украденную кошку у подозреваемой. Животное отдали хозяину, а девушку отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU