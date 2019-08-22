2019-08-22T19:33:17+03:00
Происшествия

«Хотела кису — получишь срок»: за кражу кошки возбудили уголовное дело против жительницы КЧР

Сейчас она под подпиской о невыезде
Антон ШАПОВАЛОВ
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За кражу кошки возбудили уголовное дело против жительницы КЧРЗа кражу кошки возбудили уголовное дело против жительницы КЧРФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В среду сотрудники МВД России по Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело против 22-летней жительницы станицы Зеленчукской. Как уверяют следователи, она украла породистую кошку.

- О преступлении в полицию 24 июля 2019 года сообщил 37-летний житель станицы Кардоникская. Мужчина сообщил полицейским, что неустановленное лицо совершило кражу принадлежащей ему кошки породы «британская вислоухая», чья стоимость составляет три тысячи рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники МВД нашли украденную кошку у подозреваемой. Животное отдали хозяину, а девушку отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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