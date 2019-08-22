Уроженца Ингушетии задержали с Калашниковым, сотней пуль к нему и балаклавой - видео

СЕГОДНЯ 19:46 2019-08-22T19:46:48+03:00

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Сотрудники МВД по Ингушетии задержали местного жителя, который замешен в незаконном обороте оружия и боеприпасов к ним. Об этом сообщает пресс-служба МВД по СКФО.

- В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 2 МОРО полиции ГУ МВД России по СКФО, ВОГОиП МВД России задержан 24-летний житель Ингушетии, причастный к незаконному обороту оружия и боеприпасов, - сказано в сообщении.

У мужчины дома нашли автомат Калашникова и около ста патронов разного калибра. Кроме этого, оперативники отыскали у него балаклаву.

- По данному факту в отношении гражданина ОД ОМВД России по Назрановскому району возбуждено уголовное дело по первой части 222 статьи УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Гражданину избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - говорят в ведомстве.

Оперативное видео с задержания уроженца Ингушетии с Калашниковым.

ИСТОЧНИК KP.RU