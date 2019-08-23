Больше 19 тысяч человек покинули Ставропольский край

СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-23T16:02:55+03:00

Однако остались здесь жить 25 тысяч человек

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Смертность на Ставрополье в 2019 году превысила рождаемость на 21,9%. За полгода родилось 13443 малыша, а 16392 человека ушли из жизни. На 1 июля численность населения составила 2798,2 тыс. человек.

Зато поправить свою демографическую ситуацию получилось у жителей Степновского, Шпаковского районов, городов Ставрополя и Ессентуков и в Нефтекумского округе.

Что касается «кочевников», то за полгода на Ставрополье прибыло 25341 человек, уехало - 19403 человека. Прирост составил 5938 человек, сообщили в Управлении Федеральной Службы Государственной Статистики по СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU