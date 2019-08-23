2019-08-23T16:20:44+03:00
Происшествия

Пожар на 20 га чуть не уничтожил свиноферму на Ставрополье

Два крупных пожара произошли 22 августа
Полина ШАПОШНИКОВА
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22 августа сухая трава на площади 20 га загорелась на 1-м километре автодороги Ставрополь-Аэропорт. Пожарные боролись с огнем, который стал угрожать свиноферме, на протяжении нескольких часов. В итоге потерь удалось избежать.

Еще один масштабный пожар произошел 22 августа на юго-западной стороне поселка Тоннельный из-за халатности пастухов. Там загорелось 60 га, которые тушили 5 часов, сообщили в ПАСС СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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