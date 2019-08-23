Завершены поиски пропавшего в Дагестане 4-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 17:05 2019-08-23T17:06:16+03:00

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Полицейские Дагестана сообщили о прекращении поисков пропавшего в Махачкале 4-летнего мальчика. Сегодня, 23 августа, дежурному позвонила воспитатель, сообщившая, что ребенок сбежал. Расположился детский сад в Кировском районе, где неподалеку проходит опасная магистраль с интенсивным движением.

Нашла мальчика, как выяснилось, местная жительница.

- Женщина забрала к себе домой и позвонила нам. Как оказалось, в детский сад приехала аварийная служба, дверь ненадолго осталась открытой, и ребенок вышел за территорию, - объяснили сотрудники МВД Дагестана. - За "самовольное оставление части" маленький "дезертир" по попе не получит, поскольку причина у побега уважительная - он хотел к Маме.

Руководство республиканского МВД отметило, что непременно поощрит женщину по имени Эльвина за помощь в поиске ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU