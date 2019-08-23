2019-08-23T18:27:56+03:00
Общество

Впервые безногий альпинист поднялся на Эльбрус

Два года назад ему ампутировали ноги
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: @pattycakesgoeswildФото: @pattycakesgoeswild
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В КБР мужчина покорил Эльбрус в КБР и стал первым альпинистом, который смог сделать это без своих ног. У Патрика Чаммаса установлены протезы вместо обеих ног. Он совершил восхождение в рамках проекта «Герои» в свой день рождения.

Патрик покорил гору 10 августа, спустя 2 года после ампутации. Восторгом от совершенного поступка Чаммас поделился на странице в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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