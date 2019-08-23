Откровенная фотосессия пары на улицах Ставрополя взорвала соцсети

СЕГОДНЯ 18:47 2019-08-23T18:48:34+03:00

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Фотосессия пары в одеялах на улицах города заставила ставропольцев выпустить на волю весь свой сарказм. Утром в соцсетях невероятно популярным стал пост, где мужчина и девушка на улицах Ставрополя фотографируются в одеяле: лежа на пустой трассе, возле фонтанов и кафешек. Комментаторы проявили навыки фотошоперов, добавив к фото разные элементы или перенося влюбленных в неожиданные места. Самым популярным, пишет «Победа 26» стал снимок, где пара просыпается посреди ремонтируемой дороги.

Другие мастера фотошопа добавили местного колорита с плиткой и рабочими. Кто-то вклинил на снимок знак «Движение закрыто».

Как всегда, одни жители города поддержали молодых людей, другие – обвинили в излишней откровенности.

ИСТОЧНИК KP.RU