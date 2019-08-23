На Ставрополье горит лес

СЕГОДНЯ 19:33 2019-08-23T19:43:43+03:00

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С пяти часов в Грачевском районе поблизости от села Бешпагир пожарные ликвидируют пожар. Загорелась сухая растительность, огонь перекинулся на лес. Горит 500 квадратных метров растительности и полгектара леса. Существует вероятность, что огонь может захватить Бешпагир. На месте работают спасатели, сообщили в ГУ МЧС РФ по СК.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров держит ситуацию на контроле. Лес был опахан, но ситуацию осложняет порывистый ветер. Если возникнет угроза жителям, будет принято решение об эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU