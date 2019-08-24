2019-08-24T12:26:24+03:00
Происшествия

Крупный пожар на Ставрополье начали тушить с воздуха

к операции привлекли 227 человека и 32 единицы техники
Антон ШАПОВАЛОВ
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К тушению пожара в Грачевском районе Ставропольского края привлекли вертолет, который используют для разведки и проливки очагов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

- В 05:50 мск к месту пожара вылетел вертолет МЧС России Ми-8 с водосливным устройством для проведения разведки и проливки отдельных возможных очагов возникновения пожара. В 07:50 мск произведен первый сброс воды, - сказано в сообщении ведомства.

О пожаре около села Бешпагир стало известно в пятницу вечером. Сначала загорелась сухая трава, а потом пламя перешло на лес. Площадь пожара составляет 20 гектаров, в тушении задействовали 227 человек и 32 единицы техники. От МЧС было 54 спасателей и восемь единиц техники. Как уверяет губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, есть вероятность того, что это был поджог.

- Ликвидация последствий лесного пожара под Бешпагиром остается на контроле. Угрозы людям и их жилью нет, - написал глава края в своих соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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