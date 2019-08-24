2019-08-24T15:23:03+03:00
Общество

"А откуда у чиновников деньги?": в Чечне ответили на слухи о покупке Кадыровым путинского седана за 18 млн

Ситуацию прокомментировал Умаров
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Чечне ответили на слухи о покупке Кадыровым путинского седана за 18 млнВ Чечне ответили на слухи о покупке Кадыровым путинского седана за 18 млнФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Деньги, которые надо отдать Рамзану Кадырову за Aurus Senat, в Чечне считают слишком большими. Об этом сообщил министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров.

- Не знаю насчет 18 миллионов рублей. Это кошмарные деньги, на зарплату сложно будет купить такой автомобиль, - прокомментировал слухи Умаров.

Министр считает, что такая покупка станет провокацией - и Кадыров это понимает, уверен Умаров. После того, как Aurus Senat появится у главы Чечни, на него нападут журналисты. А государство не готово садить чиновников на дорогие автомобили.

Кроме этого, Умаров уверяет, что Кадыров предпочитает отечественный автопром.

- Он — патриот отечественного автопрома. Есть люди, которые дарят ему автомобили. Если кто-то подарит ему эту машину, может быть, он и пересядет на нее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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