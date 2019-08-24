В воскресенье ждать хорошей погоды в Ставрополе не стоит

СЕГОДНЯ 18:27 2019-08-24T18:27:11+03:00

Вместо солнца будет град и гроза

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После жуткой жары на Ставрополье идут обильные осадки. Сказывается приближение осени. Об этом говорят даже в краевом МЧС, сотрудники которого объявили об экстренном положении.

Согласно данным Гидрометцентра, с пяти дня будет лить сильный дождь, который будут сопровождать гроза с ливнем. Возможны локальные потопления.

ИСТОЧНИК KP.RU