2019-08-25T10:53:48+03:00
Происшествия

Аномальная жара закончится ливнями со шквалом и градом на Ставрополье

Региональный гидрометцентр объявил экстренное предупреждение
Андрей ЗОБОВ
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Аномальная жара сменится грозой с градомАномальная жара сменится грозой с градомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Неделя аномальной жары на Ставрополье закончится градом со шквальным ветром и ливнем. Экстренное предупреждение распространили региональные Гидрометцентр и МЧС.

Ливни обрушились на край вечером в субботу. Воскресенье также будет неспокойным. При дневной температуре от +27° до +32°, местами на край обрушатся сильные дожди. На юге региона погода может разразиться градом со шквалом. Скорость ветра — до 20-23 метров в секунду.

Не обойдёт непогода и краевой центр. В Ставрополь тоже придёт гроза. Порывы ветра достигнут 12-17 м/с, однако дожди, вероятнее всего, будут кратковременными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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