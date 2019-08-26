В Курортном парке Ессентуков боролись с незаконной торговлей
Очередной рейд по пресечению несанкционированной уличной торговли сотрудники управления экономического развития и торговли администрации города Ессентуки провели совместно с казачеством.
В Нижнем парке на лавочках велась торговля вязаными изделиями, трикотажем, бижутерией. Как пояснили нарушители, товар предназначался гостям Ессентуков, отдыхающим в санаториях.
При виде проверяющих часть нелегальных коммерсантов сбежала. На оставшихся были составлены протоколы - их ждет административный штраф. Рейды, направленные на пресечение стихийной уличной торговли, на территории города Ессентуки проходят ежедневно.
Особую озабоченность у местной власти вызывают места массового скопления людей, в том числе курортная зона города, где нелегальные торговцы чаще всего реализуют свой товар.
Администрация города Ессентуки обращается к жителям и гостям города - курорта с предупреждением о вреде несанкционированной торговли и призывает быть внимательными при совершении покупок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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