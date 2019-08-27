2019-08-27T11:27:17+03:00
Общество

На Ставрополье по программе местных инициатив реализовано более 830 проектов

В процедурах по их отбору приняли участие более 465 тысяч жителей
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Доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления СКФУ Ирина Савченко прокомментировала финансовую политику Ставрополья и рост доходов бюджета края:

- Если говорить о положительных структурных изменениях в экономике края, наиболее актуальным из них для жителей являются такие аспекты, как комфортное проживание на своей территории. И в данном случае заслуживают отдельного уважения практики инициативного бюджетирования, реализуемые на основе Программы поддержки местных инициатив. Программа нацелена не только на совершенствование инфраструктуры городских округов, городских и сельских поселений, но и на решение наиболее актуальных вопросов развития территорий с точки зрения населения, что безусловным образом, повышает уровень доверия граждан к власти.

Типология проектов на Ставрополье выглядит следующим образом: наибольшая доля приходится на благоустройство территорий поселений и обустройство мест массового отдыха населения - 37%, далее по нисходящей следуют объекты культуры - 29%; объекты физической культуры и массового спорта - 23%; дорожная деятельность - 6%, ремонты помещений для размещения пожарных частей - 4%, а также по 1% приходится на системы водоснабжения, водоотведения и места захоронения. Данный разрез в целом соответствуют общероссийским показателям.

- Также следует отметить, что активно проводимая в крае информационная кампания по продвижению программы поддержки местных инициатив, позволила признать ее не только лучшей практикой по итогам 2018 г. в целом по России, но увеличить масштабы ее реализации в 7,5 раза. Таким образом, у жителей Ставрополья формируется устойчивое представление об инициативном бюджетировании, как о прозрачном и понятном инструменте взаимодействия с местной властью для решения насущных проблем местных сообществ, участником которых они выступают, - отметила в комментарии Ирина Савченко.

По словам зампреда правительства - министра финансов СК Ларисы Калинченко, доходы бюджета края выросли со 100 млрд рублей в 2016 году до 127 млрд в 2018-м. Вице-премьер также отметила, что Ставропольский край является территорией зарождения в РФ практик инициативного бюджетирования, которое начиналось с нескольких десятков поселений и распространилось на всю территорию края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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