Акушерка погибшей на Ставрополье роженицы уволилась
До этого говорилось, что женщина временно отстранена от работы
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В Ставропольском крае заявление по собственному желанию написала акушер после смерти роженицы, у которой она приняла девочку, пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.
До этого сообщалось, что женщина была отстранена от работы.
Напомним, несколько дней назад в сельской больнице Андроповского района от кровотечения умерла 24-летняя девушка. Она успела родить здорового ребенка. Близкие винят в смерти девушки медиков, которые бросили ее умирать одну и не оказали квалифицированную помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU