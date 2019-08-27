Акушерка погибшей на Ставрополье роженицы уволилась

СЕГОДНЯ 15:36 2019-08-27T15:39:41+03:00

До этого говорилось, что женщина временно отстранена от работы

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В Ставропольском крае заявление по собственному желанию написала акушер после смерти роженицы, у которой она приняла девочку, пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

До этого сообщалось, что женщина была отстранена от работы.

Напомним, несколько дней назад в сельской больнице Андроповского района от кровотечения умерла 24-летняя девушка. Она успела родить здорового ребенка. Близкие винят в смерти девушки медиков, которые бросили ее умирать одну и не оказали квалифицированную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU