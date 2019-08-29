Следователи начали проверку после ДТП с грузовиком на Ставрополье
Будет установлено, приняты ли все меры для безопасности пассажиров
Фото: пресс-служба СУ СКР по СК
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В Кочубеевском районе следователи начали проверку после ДТП с участием маршрутки и грузовика.
Будет установлено, соответствовали ли услуги перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Сейчас идет осмотр места происшествия, опрос пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU