2019-08-29T10:42:58+03:00
Происшествия

Следователи начали проверку после ДТП с грузовиком на Ставрополье

Будет установлено, приняты ли все меры для безопасности пассажиров
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по СКФото: пресс-служба СУ СКР по СК
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В Кочубеевском районе следователи начали проверку после ДТП с участием маршрутки и грузовика.

Будет установлено, соответствовали ли услуги перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Сейчас идет осмотр места происшествия, опрос пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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