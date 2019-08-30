Грозный стал одним из самых чистых городов страны

СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-30T09:33:45+03:00

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Рейтинг городов по уровню чистоты составил портал Domofond.ru . Эксперты опросили больше 90 тыс человек. Грозный занял второе место в стране, после города Губкина в Белгородской области. Разница между ними составила 0,2 балла. В отличие от жителей столицы Чечни, люди в Дагестане считают Махачкалу довольно грязным городом. Город вошел в десятку аутсайдеров, пишет «РГ».

ИСТОЧНИК KP.RU