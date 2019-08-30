«Круто иметь такую подругу в старости!»: умилительное видео со старушками из Дагестана

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-30T09:56:59+03:00

Если старость, то только такая

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Две старушки в Дагестане впали в детство, и это подняло настроение окружающим.

Две пожилые женщины развлекаются на детской площадке во дворе одной из многоэтажек. Одна раскачивает на качеле другую, обе они улыбаются друг другу как девчонки. Бабушкам на вид не меньше 70 лет, тем не менее они совсем не утратили детскую непосредственность. Комментаторы позавидовали дружбе женщин: «Как же круто иметь такую подругу в старости!».

Хорошее настроение на целый день: в Дагестане две старушки играют на детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU