2019-08-30T11:28:43+03:00
Общество

Видео: мужчина, вызвавший на дуэль Кадырова, назвал себя «пехотинцем Кадырова»

Он говорит, что сам осознал неправильность своих некоторых слов
Антон ШАПОВАЛОВ
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Кадырова выступает на митингеКадырова выступает на митингеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В социальных сетях появился ролик, в котором уроженец Дагестана, ранее звавший Рамзана Кадырова на поединок, назвал себя его пехотинцем.

- Касаемо имама Шамиля, я четко понял, что Рамзан Ахматович уважает его, ценит и считает героем. Исходя из этого, то обращение, которое я сделал Рамзану Ахматовичу... Нашлись пару моментов, в которых я был не прав, - сказал мужчина.

Этими моментами стали его отношение к отцу Кадырова и самому главе Чечни. Так, мужчина заявил, что он не умолял значимости ни нынешнего, ни прошлого руководителя республики. По его мнению, они оба были великими.

- Я хочу принести сердечное извинение. И это не оскорбительно. Меня никто к этому ни принуждал. Это все идет в унисон тому, что я говорил в том комментарии.

Кроме этого, уроженец Дагестана назвал Кадырова смелым и честным. Если глава Чечни хотя бы чуть-чуть обиделся на его действия, мужчина готов извиниться. Он также заявил, что дагестанцы и чеченцы — побратимы, которых объединяет боевой союз. Мужчина готов, как он утверждает, отдать жизнь за каждого великого человека Кавказа, в том числе — за Рамзана Кадырова.

- Вот наша гордость, за имена которых мы отдадим жизнь. И за тебя отдадим жизнь, Рамзан! Ты говоришь, что [ты] пехотинец Путина. А я пехотинец твой.

"Я пехотинец Кадырова": извинения перед главой Чечни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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