2019-08-30T11:56:38+03:00
Общество

Уроженец Ингушетии претендует на кресло мэра Сочи

У него есть реальный шанс возглавить самый олимпийский город страны
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Сочи совсем скоро проведут конкурс по избранию нового мэра. За место поборются 18 человек, и один из них — житель Ингушетии.

- Средний возраст кандидатов составляет 45 лет. 13 претендентов живут в Краснодарском крае, в том числе 9 в Сочи, два зарегистрированы в Москве, а три в других регионах Российской Федерации, в том числе Удмуртской республике, Республике Ингушетия и Екатеринбурге, - сказано в сообщении городского собрания Сочи.

Уточняется, что большая часть кандидатов замешены в коммерческих структурах. На место претендуют 14 мужчин и четыре женщины. Имена пока что не разглашаются. Действующий руководитель города Анатолий Пахомов на выборы не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
21 продукт в ставропольских магазинах не прошел проверку на качество
В Пятигорске ищут свидетелей ДТП с 9-летним мальчиком
Мобильная соцпомощь заработала в Ставрополе
Всем Ставрополем устанавливают личность молодой воровки по видео
В Ставрополе готовятся ко Дню города
Видео: мужчина, вызвавший на дуэль Кадырова, назвал себя «пехотинцем Кадырова»
Дмитрий Патрушев высоко оценил селекционный потенциал Северной Осетии
Крупнейшую земляничную теплицу открывают на Ставрополье
Демогоргона увидели в небе над Минводами
В Ингушетии набор первоклассника дешевле всего в СКФО
Ставрополец дал полицейскому взятку
«Круто иметь такую подругу в старости!»: умилительное видео со старушками из Дагестана
Грозный стал одним из самых чистых городов страны
В лобовом столкновении машин в Пятигорске пострадали 3 человека
На Ставрополье водитель легковушки умер в столкновении с грузовиком
25-летний водитель умер от травм на Ставрополье