Уроженец Ингушетии претендует на кресло мэра Сочи

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-30T11:56:38+03:00

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В Сочи совсем скоро проведут конкурс по избранию нового мэра. За место поборются 18 человек, и один из них — житель Ингушетии.

- Средний возраст кандидатов составляет 45 лет. 13 претендентов живут в Краснодарском крае, в том числе 9 в Сочи, два зарегистрированы в Москве, а три в других регионах Российской Федерации, в том числе Удмуртской республике, Республике Ингушетия и Екатеринбурге, - сказано в сообщении городского собрания Сочи.

Уточняется, что большая часть кандидатов замешены в коммерческих структурах. На место претендуют 14 мужчин и четыре женщины. Имена пока что не разглашаются. Действующий руководитель города Анатолий Пахомов на выборы не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU