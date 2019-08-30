В Ставрополе готовятся ко Дню города

СЕГОДНЯ 12:09 2019-08-30T12:09:34+03:00

В мэрии намекнули на сюрпризы для жителей

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В администрации Ставрополя обсудили подготовку к Дню города и края. Помимо цветочных украшений от озеленителей города, к празднику горожане получат подарки и покрупнее: новые скверы на ул. 50 лет ВЛКСМ и проспекте Юности; новую школу №50 и два детских сада в Юго-Западном районе.

От жителей ждут и ответного шага — будет проведено несколько субботников. Самые активные ставропольцы участвуют к конкурсах «Что я сделал для Ставрополя!» и фестивале цветников.

С 7 сентября на Александровской площади стартует серия игр «Разумные вечера», посвященная Ставрополью.

В мэрии заинтриговали, что приберегли для горожан еще несколько сюрпризов.

ИСТОЧНИК KP.RU